"Hangi ara yaptın o kası! "Hande Sarıoğlu'nun o pozu dikkat çekti

"Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak" demiş ve o sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Hande Sarıoğlu yayınladığı oryantal videosundan sonra işine son verilmişti. Sevilen spiker Sarıoğlu son dönemlerde Youtube'da çektiği videolarla gündemden düşmüyor. Spor paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni olarak da hafızalara kazınan Hande Sarıoğlu son pozuyla çok konuşuldu. Sarıoğlu'nu gören takipçilerinden "Hangi ara yaptın karın kasını? karın kaslarını ne ara çıkardın bravo gibi yorumlar geldi..