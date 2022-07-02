"Hangi ara yaptın o kası! "Hande Sarıoğlu'nun o pozu dikkat çekti
Yayınladığı oryantal videosundan sonra işine son verilen sevilen spiker Hande Sarıoğlu son dönemlerde Youtube'da çektiği videolarla gündemden düşmüyor. Son dönemde spor paylaşımlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni olarak da akıllarda kalan Hande Sarıoğlu son pozuyla olay oldu. Hande Sarıoğlu'nu gören takipçileri "Hangi ara yaptın karın kasını?" diye sordu...
"Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak" demiş ve o sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Hande Sarıoğlu yayınladığı oryantal videosundan sonra işine son verilmişti. Sevilen spiker Sarıoğlu son dönemlerde Youtube'da çektiği videolarla gündemden düşmüyor. Spor paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni olarak da hafızalara kazınan Hande Sarıoğlu son pozuyla çok konuşuldu. Sarıoğlu'nu gören takipçilerinden "Hangi ara yaptın karın kasını? karın kaslarını ne ara çıkardın bravo gibi yorumlar geldi..
Son dönemde spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu pozuyla olay oldu. Hande Sarıoğlu'nu gören takipçileri "Hangi ara yaptın karın kasını?" diye sordu. Ünlü sunucunun pozuna beğeni yağdı. Son dönemde spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu pozuyla oldu oldu. Hande Sarıoğlu'nu gören takipçileri "Hangi ara yaptın karın kasını?" diye sordu. Ünlü sunucunun pozuna beğeni yağdıSon dönemde spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu pozuyla oldu oldu. Hande Sarıoğlu'nu gören takipçileri "Hangi ara yaptın karın kasını?" diye sordu. Ünlü sunucunun pozuna beğeni yağdı
Yeni bir paylaşım geldi
Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla son dönemin en popüler isimlerinden olan Hande Sarıoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.
O açıklamasıyla gündem olmuştu
Göğüslerini yaptırdığını açıklayan Sarıoğlu "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak" demişti...