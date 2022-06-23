BIST 2.576
DOLAR 17,36
EURO 18,28
ALTIN 1.023,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı

Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ilgili maddesi gereğince soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

Kararın Hanefi Avcı’ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Mahmut Ustaosmanoğlu çocukları kimdir Mahmut Efendi'nin kızı ve oğlu kaç tane?
Mahmut Ustaosmanoğlu çocukları kimdir Mahmut Efendi'nin kızı ve oğlu kaç tane?
Çin 'Tienşing-1' test uydusunu fırlattı
Çin 'Tienşing-1' test uydusunu fırlattı
Mahmut Efendi kimdir öldü mü, Mahmut Ustaosmanoğlu kaç yaşında neden öldü?
Mahmut Efendi kimdir öldü mü, Mahmut Ustaosmanoğlu kaç yaşında neden öldü?
Kalp ve kanser hastalarına kritik uyarı! Faydası yok, riski artırıyor
Kalp ve kanser hastalarına kritik uyarı! Faydası yok, riski artırıyor
Nakşibendi ne demek Nakşibendilik nedir kurucusu kimdir? Nakşibendi tarikatı
Nakşibendi ne demek Nakşibendilik nedir kurucusu kimdir? Nakşibendi tarikatı
Kurban Bayramı için 51 bin kişilik ek kapasite
Kurban Bayramı için 51 bin kişilik ek kapasite
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde döken kişinin ifadesi pes dedirtti
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde döken kişinin ifadesi pes dedirtti
Evini satıp roketler için fünye üretti
Evini satıp roketler için fünye üretti
23 Haziran evde bakım maaşları yatan yeni iller güncel listesi hazır-2022
23 Haziran evde bakım maaşları yatan yeni iller güncel listesi hazır-2022
Resmi Gazete'de yayınlandı! 10 bin liranın altındaki borçlar...
Resmi Gazete'de yayınlandı! 10 bin liranın altındaki borçlar...