Hande Yener'in cesur kıyafeti sosyal medyayı salladı! Önü de arkası da fena...

Şarkılarının yanı sıra klip ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren 48 yaşındaki Hande Yener, Süleymaniye'de sahne aldı. Konser önce basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, rapçi Tepki ile yeni bir şarkı daha yapacaklarının müjdesini verdi. Konserinde sevilen şarkılarını okuyan Yener, sahne kostümüyle de adından söz ettirdi.