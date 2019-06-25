Hande Yener'in bikinili pozu takipçilere tövbe estağfurullah çektirdi!
Hande Yener yaz aylarının başlaması ile birlikte kendini sahillere atan ünlülerden oldu. Bikinisi ile seksi poz veren Hande Yener'e tepki gösterenler takipçiler ikiye bölündü.
Yeni şarkısı ve yeni tarzıyla yaza hızlı giriş yapan şarkıcılardan biri de Hande Yener oldu. Deniz ve havuzda bikinili yakalanmaktan korkan ünlülere inat Hande Yener'in seksi bikinisi ile verdiği poz olay oldu, binlerce yorum alan fotoğraf takipçileri ikiye böldü.
Son şarkısı 'Her kuşa bir yuva' ile müzik listesine iyi bir giriş yapan Hande Yener son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Farklı tarzı ve sesinin yanısıra fiziği ile de her zaman dikkatleri çeken Hande Yener'den olay poz geldi.
Birçok ünlünün aksine bikinili poz vermekten kaçınmayan Hande Yener'in Welcome etiketi ile paylaştığı bu fotoğraf kısa sürede gündem oldu, binlerce yorum yağdı. Yener'in bu paylaşımını beğenen takipçilerin yanısıra tepki gösterenlerde çoğunluktaydı.
Bu yaşta bu fizik nasıl böyle, kesin photoshop kullandı, bu kadar kusursuz olunmaz diyen takipçiler hayli çok olsa da 'kadın fiziğine çok dikkat ediyor, orjinal hali bu' diyen takipçilerde dikkatlerden kaçmadı.