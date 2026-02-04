Hande Yener'den meme kanseri itirafı! "10 yıl yaşatırız deyince..."
Meme kanserini erken teşhis sayesinde atlatan Hande Yener, hastalığı öğrendiği günü tüm açıklığıyla anlattı. 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında katıldığı söyleşide konuşan ünlü şarkıcı, yaşadığı şoku ve ardından başlayan zorlu süreci ilk kez bu kadar detaylı paylaştı.
Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Yener, her şeyin aslında ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiği günlerde başladığını söyledi. Moralinin bozuk olduğunu, hayata bakışının değiştiğini anlatan sanatçı, bir gün kontrol sırasında memesinde eline gelen sertliği fark ettiğini ve vakit kaybetmeden doktora gittiğini dile getirdi.
İlk gittiği doktorda yaşadıklarını anlatırken sesi titreyen Yener, o anı şu sözlerle aktardı:“Laboratuvarda sonuçları bekliyordum. En son hastaydım. Bir odaya girdim, hocanın arkası dönüktü ve ‘felaket’ dediğini duydum. Raporun bana ait olduğunu anladığım an yere çöktüm, ağlamaya başladım.
Ardından ‘Üzülmeyin, sizi en az 10 yıl daha yaşatırız’ dedi. Bu kez bambaşka bir şok yaşadım.”
O sözlerin kendisini derinden sarstığını belirten Hande Yener, hemen başka bir doktora başvurduğunu ve doğru tedavi sürecinin böyle başladığını söyledi. Hastalığını ilk etapta annesi ve oğluyla paylaşmadığını anlatan Yener, ameliyat kararı sonrası tek düşüncesinin hayata tutunmak olduğunu vurguladı.