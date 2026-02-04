Hande Yener'den meme kanseri itirafı! "10 yıl yaşatırız deyince..."

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Yener, her şeyin aslında ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiği günlerde başladığını söyledi. Moralinin bozuk olduğunu, hayata bakışının değiştiğini anlatan sanatçı, bir gün kontrol sırasında memesinde eline gelen sertliği fark ettiğini ve vakit kaybetmeden doktora gittiğini dile getirdi.