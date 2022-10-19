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Hande Yener yeni şarkısıyla ilgili ''Sır vermiyoruz hırsız çok'' dedi gönderme yaptı

Hande Yener yeni şarkısıyla ilgili ''Sır vermiyoruz hırsız çok'' dedi gönderme yaptı

Hande Yener Etiler'de kameralara konuştu. Basın mensuplarıyla konuşan Yener, yeni şarkısı için stüdyoya gittiğini söyledi. Yener, ''Sır vermiyoruz hırsız çok'' dedi. Şarkıcının bu göndermeyi kime yaptığı merak konusu oldu.

Hande Yener yeni şarkısıyla ilgili ''Sır vermiyoruz hırsız çok'' dedi gönderme yaptı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Hande Yener yeni şarkısıyla ilgili ''Sır vermiyoruz hırsız çok'' dedi gönderme yaptı

Basın mensuplarıyla sohbet eden Yener, "Stüdyoya gidiyorum, kayıt yapacağım. Yeni parça var" dedi.

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Hande Yener yeni şarkısıyla ilgili ''Sır vermiyoruz hırsız çok'' dedi gönderme yaptı

Yeni şarkısıyla ilgili sorulara "Sır veremiyoruz, hırsız çok!" şeklinde yanıt vererek, imada bulundu.

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Hande Yener yeni şarkısıyla ilgili ''Sır vermiyoruz hırsız çok'' dedi gönderme yaptı

Şarkıcı, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölmesinin ardından sahnede saçlarını keserek tepki göstermesiyle alakalı da konuştu.

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