Hande Yener ve Demet Akalın'dan Erdoğan'a sürpriz ziyaret sebebi bakın neymiş
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti. Kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın’ı kabul etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hazır bulunduğu kabulde sanatçılara yapımcı Polat Yağcı ile Akalın'ın eşi Okan Kurt da eşlik etti.
Akalın: Çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı bir sosyal sorumluluk projesi için...
Görüşmeye ilişkin görüntünün paylaşımından sonra sosyal medyada kullanıcılar, TOGG ile ilgili bir reklam kampanyası için görüşüldüğünü iddia etmişti. Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini dile getirdi.
Yağcı, Instagram hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Herkes 'Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? Ya da bir düet mi?' diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler.Hande ve Demet'le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.