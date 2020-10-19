Hande Yener kıyafetiyle sosyal medyada alay konusu oldu 'Seneye de giyersin'
Yeni albümüyle adından söz ettiren Hande Yener, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Hande Yener yeni albümü 'Carpe Diem’ için İtalya- Milano’da 480 bin TL harcayarak bir çekim yaptırmış, havalı tarzıyla sosyal medyada övgüler almıştı. Ancak Hande Yener'in önceki gün ortaya çıkan hali şaşırttı.
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Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Hande Yener üzerine iki beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçti.
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Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi. Yener reklamla değil, ama tarzıyla bir anda günün konusu oldu.
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Sosyal medya kullanıcıları, yorum yağmuruna tuttu ve yeni imajı hakkında birbirinden espirili yorumlar yaptı. İşte o yorumlardan bazıları...
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