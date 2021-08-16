Hande Yener gideceği yere yetişemeyince otostop çekti
İZMİR'de konder veren ünlü şarkıcı Hande Yener gideceği yere geç kalınca otostop çekip motosiklete bindi!
Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam İzmir'de gideceği yere trafikten dolayı geç kalınca ilginç bir yönteme başvurdu. Konserlerine ara vermeden devam eden Hande Yener, İzmir'de gideceği yere geç kalınca çareyi otostop çekmekte buldu. Trafiğin ilerlemediğini gören şarkıcı, aracından indi otostop çekti.
Ünlü şarkıcı Hande Yener, İzmir'in sıkışık trafiğinde geç kalacağını anlayınca otostop çekip Erdal isimli bir gencin motoruna bindiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Genç Erdal'a Instagram'dan teşekkür etti
Motosikletli bir genci durduran şarkıcı, yolda video çekmeyi de ihmal etmedi. Gencin adının Erdal olduğunu öğrenen Yener, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdal'ı etiketleyerek teşekkür etti.
Seda Sayan: Keşke kask taksaydın
Yener'in bu paylaşımın altına ünlü arkadaşlarından da mesaj yağdı. Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan "Keşke kask taksaydın" diye yorum yaptı.