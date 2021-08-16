Hande Yener gideceği yere yetişemeyince otostop çekti

Genç Erdal'a Instagram'dan teşekkür etti

Motosikletli bir genci durduran şarkıcı, yolda video çekmeyi de ihmal etmedi. Gencin adının Erdal olduğunu öğrenen Yener, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdal'ı etiketleyerek teşekkür etti.