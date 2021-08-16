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Hande Yener gideceği yere yetişemeyince otostop çekti

Hande Yener gideceği yere yetişemeyince otostop çekti

İZMİR'de konder veren ünlü şarkıcı Hande Yener gideceği yere geç kalınca otostop çekip motosiklete bindi!

Hande Yener gideceği yere yetişemeyince otostop çekti

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam İzmir'de gideceği yere trafikten dolayı geç kalınca ilginç bir yönteme başvurdu. Konserlerine ara vermeden devam eden Hande Yener, İzmir'de gideceği yere geç kalınca çareyi otostop çekmekte buldu. Trafiğin ilerlemediğini gören şarkıcı, aracından indi otostop çekti.  

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Hande Yener gideceği yere yetişemeyince otostop çekti

Ünlü şarkıcı Hande Yener, İzmir'in sıkışık trafiğinde geç kalacağını anlayınca otostop çekip Erdal isimli bir gencin motoruna bindiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hande Yener gideceği yere yetişemeyince otostop çekti

Genç Erdal'a Instagram'dan teşekkür etti

Motosikletli bir genci durduran şarkıcı, yolda video çekmeyi de ihmal etmedi.  Gencin adının Erdal olduğunu öğrenen Yener, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdal'ı etiketleyerek teşekkür etti.

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Hande Yener gideceği yere yetişemeyince otostop çekti

Seda Sayan: Keşke kask taksaydın

Yener'in bu paylaşımın altına ünlü arkadaşlarından da mesaj yağdı. Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan "Keşke kask taksaydın" diye yorum yaptı.

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