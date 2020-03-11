Hande Soral Koronavirüse karşı tedbirini aldı grip oldu gözaltında tutuluyor

Gribe yakalandığını söyleyen Hande Soral, çok öksürdüğü için basın mensuplarıyla dahi konuşmakta güçlük çekti. Son zamanların en tehlikeli salgınlarından biri olan Koronavirüs ile ilgili konuşan Soral, önelmini aldığını şu sözlerle aktardı: