Hande Soral Koronavirüse karşı tedbirini aldı grip oldu gözaltında tutuluyor
Hande Soral, grip olunca Koronavirüse karşı önlemini aldı, gözetim altında tutulduğunu söyledi. Doktoruyla konuşmak için muayenehaneye gitti.
Hande Soral, önceki gün Nişantaşı'nda yürürken kameraların objektifine takıldı. Gazetecileri karşısında gördüğü kısa süreli şaşkınlık yaşayan oyuncu, grip olduğunu ve doktorunun yanına gittiğini söyledi.
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Gribe yakalandığını söyleyen Hande Soral, çok öksürdüğü için basın mensuplarıyla dahi konuşmakta güçlük çekti. Son zamanların en tehlikeli salgınlarından biri olan Koronavirüs ile ilgili konuşan Soral, önelmini aldığını şu sözlerle aktardı:
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"O konuda önlem aldım. Doktorumla sürekli görüşüyorum."
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Oyuncu daha sonra muhabirlere teşekkür ederek doktorunun bulunduğu muayenehaneye girdi.
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