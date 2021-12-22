Hande Soral hamile bebeğin cinsiyeti belli oldu işte anne adayı oyuncunun paylaşımı

Hande Soral (34), kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci (37) ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten müjdeli haber geldi. İkilinin 'bebek' sevinci yaşadığı öğrenildi. Daha önce kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu belirterek, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey." açıklamasını yapan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu.