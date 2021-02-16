Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın sözlerini canlı yayında ifşa etti: Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun

''Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun": Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'ya işten çıkarıldıktan sonra mesaj attığını ve "Yanınıza gelmek isterim helallik istemeye" dediğini söyledi. Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın geri dönmediğini söyledi. Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'nın daha sonra kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun. Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun" dediğini iddia etti.

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