Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın sözlerini canlı yayında ifşa etti: Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun
Spor spikeri Hande Sarıoğlu dans videosu ardından işinden olunca isyan etmişti. Hande Sarıoğlu, kanala vedaya gittiğinde Fatih Altaylı'nın söyledikleri karşısında şoke oldu. İşte tüm detaylar...
Dans ettiği anları sosyal medyasından paylaştığı için işine son verildiği iddia edilen spiker Hande Sarıoğlu, renkli bir kişilik olduğunu daha önce de uyarıldığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı; ''Renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim ve karşılıklı anlaşarak istifamı verdim.''
Dans görüntüleri olay oldu işine son verilen Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu konuştu
Habertürk'ün eski spor spikeri Hande Sarıoğlu, kendisini eleştirenlere, "İnsanlığınıza tüküreyim. 6 yaşından beri spiker sunucu olmak hayali olan bir kız olarak çatır çatır okulumu da okudum, çatır çatır sunucu da oldum spiker de. Oryantal de yaparım kariyer de." şeklinde cevap vermişti.
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Sarıoğlu, yaşanan süreci Söylemezsem Olmaz'da açıkladı. Habertürk'teki görevinden ayrıldıktan sonra kanala vedalaşmaya giden Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'nın söyledikleri karşısında yaşadığı şoku canlı yayında anlattı.
''Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun": Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'ya işten çıkarıldıktan sonra mesaj attığını ve "Yanınıza gelmek isterim helallik istemeye" dediğini söyledi. Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın geri dönmediğini söyledi. Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'nın daha sonra kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun. Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun" dediğini iddia etti.