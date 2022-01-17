Hande Kazanova'dan bomba 2022 borç yorumları! Kim zengin olacak kim evlenecek kim para kaybedecek?

İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar

İkizler ve yükselen ikizler burcunun kariyer alanında hızlı gelişmeler söz konusu. 11 Mayıs’tan sonra ise yer, çevre ve önemli iş değişimlerine açık olacaklar. Ağustos 2022’den sonra onlar için hızlı bir dönem olacak.