Hande Kazanova'dan bomba 2022 borç yorumları! Kim zengin olacak kim evlenecek kim para kaybedecek?
Ünlü astrolog Hande Kazanova, 2022 yılının astroloji şifrelerini ve önemli tarihleri paylaştı. Peki, 2022'de hangi burcu ne bekliyor? Kimler evlenecek, kimler para kazanacak, kimler para kaybedecek? İşte Hande Kazanova'nın 2022 yılı için astroloji burç tahminleri...
Ünlü astrolog Hande Kazanova, Haber Global'de Narmin Balayeva’nın sunuculuğunu üstlendiği Poster programında 2022 yılı için burçları yorumladı. Ünlü astrolog, 2022'de burçların yaşamında hangi alanlarda değişimler olacağını anlattı. İşte Hande Kazanova'nın verdiği 2022 yılının astroloji şifrelerini ve önemli tarihleri...
Koç ve yükselen burcu Koç olanlar
Koç ve yükselen Koç burçları, bu yıl bol para kazanacaklar. 11 Mayıs’tan sonra ise şanslı bir döneme girecekler.
Boğa ve yükseleni Boğa burcu olanlar
30 Nisan – 16 Mayıs tarihlerine yakın doğanlar bu yıl çok hızlı gelişmeler yaşayabilir. Özellikle çevre değişimlerine açık olacaklar…. Evlilik ve ilişkiler ise 2022 yılı boyunca hayatlarının merkezinde olabilir.
İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar
İkizler ve yükselen ikizler burcunun kariyer alanında hızlı gelişmeler söz konusu. 11 Mayıs’tan sonra ise yer, çevre ve önemli iş değişimlerine açık olacaklar. Ağustos 2022’den sonra onlar için hızlı bir dönem olacak.