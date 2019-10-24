İNTERNETHABER TV

Hande Kazanova 28 Ekim-3 Kasım burç yorumları Yeniay etkisine dikkat!

28 Ekim-3 Kasım haftası hangi burç nasıl etkiler altına girecek? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova yorumladı...

Bu pazartesi sabah saatlerinde Akrep Burcu'nda bir Yeniay gerçekleşecek. Bu Yeniay Güneş-Uranüs karşıtlığı ile meydana gelecek. Gerginliklere, karşı karşıya gelmelere aynı zamanda kafamıza göre hareket etmeye karşı özen göstermeliyiz.

Birkaç gün sonra Merkür, Akrep Burcu'nda gerilemeye başlayacak. eski konu ve olaylarla fazlasıyla uğraşmak durumunda kalabiliriz. Birkaç hafta boyunca iletişimimizde sıkıntı ve sorunlara açık olacağız.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye ve İran'dan önemli görüşme! Çavuşoğlu ile Zarif bir araya geldi
Çiftlikbank'ın ardından şimdide Kazbank! 5 milyon dolandırdı
Diyanet 2020 Yılı Bütçesi 16 bakanlıktan 8'ini geride bıraktı
Fatih Terim'den iki isme fırça: Affedemem bunu
MHP'li Semih Yalçın oğlunun vefatının ardından ilk kez konuştu
Soner Yalçın'ın yazısı bomba kaç kez aldanacaksın
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD polis nefes borusuna kraker kaçan bebeği böyle kurtardı
Guido Senia ile sarmaş dolaş poz veren Şeyma Subaşı ailesinden gelen tepkileri anlattı
EYT haberleri son durum ne 24 Ekim emeklilikte yaşa takılanlar dikkat!
İstanbul Sultangazi'de pompalı tüfek dehşeti kamerada
Giresun'da korku dolu anlar kamerada! Kamyonet markete böyle daldı
Bulgur pilavı çeşitleri nefis yemek tarifleriyle sofranız şenlensin!
Mete Yarar: "Bugünkü mücadele 10 yıl sonra bu ülkenin kaderini değiştirecek"
7 aylık hamile Müge Boz derin yırtmaçlı elbisesiyle sokakta yürümekte zorlandı