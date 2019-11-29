MEDYA

Hande Fırat canlı yayını apar topar kesti konukları da panik oldu

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat 'bir ara veriyoruz' deyip apar topar yayını kesti. Konukları beklenmedik araya anlam vermeye çalırken Hande Fırat 'rahatsızlandığını' söyleyip koltuğundan kalkmaya çalıştı. Program konukları ve stüdyo ekibi hemen Hande Fırat'a yardıma koştu.

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programı, moderatör Hande Fırat'ın rahatsızlığından dolayı yarıda kesildi. Konuklardan Ömer Lütfü Avşar ve Sağlık Bakanı Koca gazeteci Hande Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı. Yayına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada fenalaşan Fırat, rejiye 'Arkadaşlar programa bir ara veriyoruz' dedikten sonra hastaneye kaldırıldı.

HANDE FIRAT'IN SAĞLIK DURUMU

Programın katılımcılarından Ömer Lütfü Avşar, gazeteci Hande Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hukukçu Avşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "CNN TÜRK yayını tartışma nedeniyle kesmedi, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi. Şuanda da durumu iyi, kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum..." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Zlatan İbrahimovic saldırganlar için harekete geçti
İnternetten 'Efsane Cuma' alışverişlerinde 'taklit ürün' uyarısı
CNN Türk'ün termik santrallere filtre haberi büyük tepki çekti!
İzmir'de 'Defol Alevi' saldırısına maruz kalan aile ilk kez konuştu
Diş ağrısını ve kuru öksürüğü anında kesiyor! Sinir otunu böyle kullanın
Ceren Damar davasında istenen ceza belli oldu! Ağırlaştırılmış müebbet
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Emekli polis pop müzik şarkıcısı oldu ilk klibi 1 ayda 131 bin tıklandı
Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı
Atiye dizisi konusu nedir Atiye dizisi ne zaman fragmanları bomba!
Türk mühendisler geliştirdi dünya devleri sıraya girdi
Angela Merkel az kalsın düşüyordu tutunarak kendini kurtardı
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Hande Kazanova haftalık burç yorumları 2-8 Aralık
Yağmur Tanrısevsin hakkında bomba iddia hafızasını sildirecek!