Hande Fırat canlı yayını apar topar kesti konukları da panik oldu

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programı, moderatör Hande Fırat'ın rahatsızlığından dolayı yarıda kesildi. Konuklardan Ömer Lütfü Avşar ve Sağlık Bakanı Koca gazeteci Hande Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı. Yayına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada fenalaşan Fırat, rejiye 'Arkadaşlar programa bir ara veriyoruz' dedikten sonra hastaneye kaldırıldı.

HANDE FIRAT'IN SAĞLIK DURUMU

Programın katılımcılarından Ömer Lütfü Avşar, gazeteci Hande Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hukukçu Avşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "CNN TÜRK yayını tartışma nedeniyle kesmedi, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi. Şuanda da durumu iyi, kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum..." ifadelerini kullandı.