Hande Erçel'in sunuculuk videosu sosyal medyada viral oldu Estetiklerden sonra bambaşka!

Son dönemlerin en popüler oyuncularından biri olan Erçel, henüz 18 yaşındayken bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski eşi oyuncu Merve Boluğur'un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada gündem oldu.