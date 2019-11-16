Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan yeni fotoğrafı binlerce beğeni aldı
Azize dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel'in sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraf gündem oldu.
Azize dizisi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf olay oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medya gündeminde en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Twitter'da gündem oldu
Hande Erçel'in hayranları Instagram'ın yanı sıra Twitter'dan da #handeerçel hashtagi ile paylaşımda bulundu.
Hande Erçel kimdir?
Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir.
2014 yılında Show Tv'de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.