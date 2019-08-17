Hande Erçel'in son paylaşımı yüz binlerce beğeni aldı
Ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncunun siyah mayosu ile yaptığı son paylaşımı yüz binlerce beğeni aldı.
Geçtiğimiz sezon Halka dizisinde yer alan, yeni sezon için Kod Adı Kurşun dizisinde adı geçen Hande Erçel, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest etmeye devam ediyor.
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Güzel oyuncu Hande Erçel'in Instagram hesabından son paylaştığı fotoğrafı yüzbinlerce beğeni aldı.
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Güzel oyuncunun son paylaştığı fotoğraf ise 1 milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.
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Hande Erçel, son olarak sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp ''Bazlama surat'' yorumları yapan takipçisini affetmemişti. Güzel oyuncu o kişiye dava açtı, uzlaşmayı da reddetti.
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