Hande Erçel'in gönlünü kaptırdığı 40'lık yapımcı bakın kim çıktı
40 yaşındaki bir yapımcıyla aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Hande Erçel'in sevgilisinin kim olduğu öğrenildi. Erçel'in, OGM Pictures'ın sahibi ile bir aydır Londra'da kaldığı öne sürüldü.
Ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında magazin gündemini sarsan yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. 45 yaşındaki bir yapımcıyla birliktelik yaşadığı konuşulan Erçel'in, bu gizemli isminin kim olduğu öğrenildi.
"ERÇEL'İN YENİ SEVGİLİSİ ONUR GÜVENATAM" İDDİASI
İddialara göre, Erçel'in yeni sevgilisi başarılı yapım şirketi OGM Pictures'ın kurucusu ve sahibi Onur Güvenatam. Magazin kulislerinde konuşulan bu birlikteliğin bir aydır devam ettiği belirtiliyor.
Hande Erçel ve Onur Güvenatam'ın ilişkilerini gözlerden uzak yaşadıkları öne sürülüyor. İkilinin son bir aydır Londra'da birlikte vakit geçirdiği ve ilişkilerini burada sürdürdüğü iddialar arasında.
Onur Güvenatam Kimdir?
1985 yılında doğan Güvenatam, günümüz itibarıyla 40 yaşındadır. Aslen Ankaralı olan yapımcı, çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye’de geçirmiş, profesyonel yaşamına ise İstanbul merkezli devam etmiştir. Sektöre genç yaşta adım atan Güvenatam, 30’lu yaşlarında Türkiye’nin en başarılı yapımcıları arasına girmeyi başarmıştır.