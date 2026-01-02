Hande Erçel'i çabuk unutmuştu! Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk yılbaşına birlikte girdi iddiası
Hakan Sabancı ile başarılı oyuncu Rabia Soytürk’ün adı bir süredir aynı cümlede anılmaya devam ederken, magazin kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia ortaya atıldı. İkilinin yeni yılı birlikte karşıladığı söylentisi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre konuşulan Hakan Sabancı’nın, evlilik beklentileri varken sürpriz bir şekilde yollarını ayırması magazin dünyasında şaşkınlık yaratmıştı. Ayrılığın ardından üçüncü kişi iddiaları gündeme gelse de Sabancı bu söylentileri net bir dille reddetmişti. Buna rağmen eski çiftin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu olmuş, ancak tarafların sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmasıyla bu ihtimal zayıflamıştı.
Tam da bu gelişmelerin ardından, magazin kulislerinde yeni bir isim öne çıktı. Snob Magazin’in gündeme taşıdığı iddiaya göre Hakan Sabancı’nın son haftalarda oyuncu Rabia Soytürk ile yakınlaştığı konuşulmaya başlandı. Güzel oyuncu ise aşk söylentileriyle ilgili sorulara temkinli yaklaşarak, “Bazı şeylerin zamanı var. Şu an konuşmak istemiyorum, güzel şeyler de çok dillendirilince bozulabiliyor” sözleriyle dikkat çekmişti.
İddiaları güçlendiren bir diğer detay ise sosyal medyada paylaşılan bir etkinlik listesi oldu. Aynı karede Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk’ün isimlerinin yan yana yer alması, magazin takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Son olarak kulaktan kulağa yayılan iddiaya göre; Sabancı ve Soytürk’ün 2025’e veda edilen özel bir yılbaşı eğlencesinde birlikte olduğu ve 2026’ya yan yana girdikleri öne sürüldü. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, bu söylenti magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.