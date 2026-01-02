Hande Erçel'i çabuk unutmuştu! Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk yılbaşına birlikte girdi iddiası

Tam da bu gelişmelerin ardından, magazin kulislerinde yeni bir isim öne çıktı. Snob Magazin’in gündeme taşıdığı iddiaya göre Hakan Sabancı’nın son haftalarda oyuncu Rabia Soytürk ile yakınlaştığı konuşulmaya başlandı. Güzel oyuncu ise aşk söylentileriyle ilgili sorulara temkinli yaklaşarak, “Bazı şeylerin zamanı var. Şu an konuşmak istemiyorum, güzel şeyler de çok dillendirilince bozulabiliyor” sözleriyle dikkat çekmişti.