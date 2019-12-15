Hande Erçel'e fanlarından ağlatan sürpriz
Geçtiğimiz Ocak ayında annesini kaybeden ünlü oyuncu Hande Erçel'e doğum gününde hayranlarından duygulandıran sürpriz geldi.
Güzel oyuncu Hande Erçel, 11 Ocak günü sekiz ay boyunca kanser tedavisi gören 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti. Uzun süre annesinin acısını yaşayan oyuncuya hayranlarından duygulandıran bir hediye geldi.
Ünlü oyuncunun fanları, Kasım'da 26. yaşını kutlayan Erçel için, susuzluk ve açlıkla mücadele eden Arakan'da bir yıl önce vefat eden annesi Aylin Erçel adına su kuyusu açtırdı.
Bir dernek vasıtası ile açtırılan su kuyusuna 10 Ocak'ta kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adının verildiğini öğrenen güzel oyuncu, çok duygulandı. Sevenlerine sosyal medya aracılığıyla duygu yüklü bir mesaj yayınladı.
Annesine çok bağlı olan oyuncu, hediye için hayranlarına "Hepinizin isimlerini tek tek okudum. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki yıllardır benimlesiniz. İyi ki yanımdasınız" sözleriyle teşekkürlerini yolladı.