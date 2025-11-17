Hande Erçel’den sürpriz paylaşım! O kareye yorum yağdı...
Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez Instagram’da paylaştığı siyah beyaz kare ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, ayrılık sonrası yaptığı bu yeni paylaşımına kalp emojisi ekleyerek takipçilerinde merak uyandırdı.
Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı’nın beklenmedik ayrılığı magazin dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
Ayrılıktan sonra ilk kez İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Erçel, muhabirlerin sorularına net bir şekilde; “Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim.” yanıtını vererek sessizliğini korumuştu.
Milano Moda Haftası’na katılan ve burada hem yerli hem de yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmayı sürdürüyor.
Minimal ve sade paylaşım, takipçileri arasında; “Bir mesaj mı var? Yeniden doğuş karesi! Yine çok zarif…” gibi yorumlarla gündem oldu.