Hande Erçel'den Roland Garros pozları
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, uzun süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile Paris’te gerçekleşen 2025 Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın finaline gitti. Erçel, turnuvadaki pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Gerek rol aldığı projeler gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.
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Sık sık seyahat eden ünlü çift, son olarak Fransa Açık Tenis Turnuvası için Paris'e gitti.
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TARİHİ MAÇI İZLEDİLER
Ünlü çift, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile İtalyan Jannik Sinner arasında gerçekleşen 5 saatlik final karşılaşmasını izledi.
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Şampiyon İspanyol Carlos Alcaraz olurken; Hande Erçel turnuvada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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