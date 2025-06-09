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Hande Erçel'den Roland Garros pozları

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Hande Erçel'den Roland Garros pozları

Ünlü oyuncu Hande Erçel, uzun süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile Paris’te gerçekleşen 2025 Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın finaline gitti. Erçel, turnuvadaki pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel'den Roland Garros pozları - Resim: 1

Gerek rol aldığı projeler gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

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Hande Erçel'den Roland Garros pozları - Resim: 2

Sık sık seyahat eden ünlü çift, son olarak Fransa Açık Tenis Turnuvası için Paris'e gitti.

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Hande Erçel'den Roland Garros pozları - Resim: 3

TARİHİ MAÇI İZLEDİLER

Ünlü çift, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile İtalyan Jannik Sinner arasında gerçekleşen 5 saatlik final karşılaşmasını izledi.

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Hande Erçel'den Roland Garros pozları - Resim: 4

Şampiyon İspanyol Carlos Alcaraz olurken; Hande Erçel turnuvada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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