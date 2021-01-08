Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması ayrılığı anlattı takipten çıkmıştı
Hande Erçel, Kavacık'ta kameraların objektifine takıldı. Murat Dalkılıç ile ayrılıkları üzerine açıklama yaptı.
Hande Erçel, geçtiğimiz gün Kavacık'ta polis çevirmesine takıldı. Sen Çal Kapımı dizisinin setinden çıkan Erçel, kameraları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Erçel, "Sizden korkulur. Her yerdesiniz!" diyerek, muhabirlere takıldı.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız" cevabını verdi.
Ünlü oyuncu, eski aşkı Murat Dalkılıç'ın kendisini takipten çıkması hakkında ise, "Arkadaş olarak ayrıldık" açıklamasını yaptı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, yaklaşık altı ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.