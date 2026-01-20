Hande Erçel'den muhteşem pozlar! Paris Hilton o karelere kayıtsız kalamadı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026, uluslararası yıldızların katılımıyla büyük ilgi gördü. Gecede Türkiye'yi temsil eden Hande Erçel, törendeki tarzı, güzelliği ve ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken, dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton'un etkileşimi sosyal medyada gündem oldu.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, 2026 Joy Awards töreniyle dünya çapında tanınan isimleri bir araya getirdi. Büyük ilgi gören organizasyona sinema, televizyon ve moda dünyasından çok sayıda ünlü katıldı.
TÖRENİN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDENDİ
Gecede Türkiye'yi temsil eden oyuncu Hande Erçel, törendeki tarzı ve güzelliği ile öne çıktı. Erçel, organizasyon boyunca uluslararası basının ve davetlilerin ilgisini çeken isimler arasında yer aldı.
POZLARI SOSYAL MEDYAYI YAKTI
Törenin sona ermesinin ardından 32 yaşındaki Erçel, geceye ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kısa sürede yoğun etkileşim alan paylaşımlar, binlerce beğeni ve yorum topladı.