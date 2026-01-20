BIST 12.748
Hande Erçel'den muhteşem pozlar! Paris Hilton o karelere kayıtsız kalamadı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026, uluslararası yıldızların katılımıyla büyük ilgi gördü. Gecede Türkiye'yi temsil eden Hande Erçel, törendeki tarzı, güzelliği ve ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken, dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton'un etkileşimi sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel'den muhteşem pozlar! Paris Hilton o karelere kayıtsız kalamadı - Resim: 1

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, 2026 Joy Awards töreniyle dünya çapında tanınan isimleri bir araya getirdi. Büyük ilgi gören organizasyona sinema, televizyon ve moda dünyasından çok sayıda ünlü katıldı.

Hande Erçel'den muhteşem pozlar! Paris Hilton o karelere kayıtsız kalamadı - Resim: 2

TÖRENİN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDENDİ

Gecede Türkiye'yi temsil eden oyuncu Hande Erçel, törendeki tarzı ve güzelliği ile öne çıktı. Erçel, organizasyon boyunca uluslararası basının ve davetlilerin ilgisini çeken isimler arasında yer aldı.

Hande Erçel'den muhteşem pozlar! Paris Hilton o karelere kayıtsız kalamadı - Resim: 3

POZLARI SOSYAL MEDYAYI YAKTI

Törenin sona ermesinin ardından 32 yaşındaki Erçel, geceye ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 

Hande Erçel'den muhteşem pozlar! Paris Hilton o karelere kayıtsız kalamadı - Resim: 4

Kısa sürede yoğun etkileşim alan paylaşımlar, binlerce beğeni ve yorum topladı.

