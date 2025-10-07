Hande Erçel'den büyük itiraf! En büyük hayalini ilk defa açıkladı

"ŞÖHRET BASKI DEĞİL SORUMLULUK"

Özel bir çekim gerçekleştiren dergi, oyuncuyu yeni sayısının kapağına taşıdı. Erçel, dergideki röportajında hakkında merak edilenleri anlattı. İşte röportajdan öne çıkan bölümler:

Ailenizde hayat seçimlerinizde ve kariyerinizde size en çok ilham veren kimdi?

Annem her zaman en büyük destekçim oldu. Şimdi bile, gökyüzünden beni izlediğini biliyorum ve bana rehberlik ettiğini ve ihtiyacım olan cevapları gönderdiğini hâlâ hissedebiliyorum.