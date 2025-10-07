Hande Erçel'den büyük itiraf! En büyük hayalini ilk defa açıkladı
Oyuncu Hande Erçel son zamanlarda hem özel hayatıyla hem de yer aldığı projelerle çok konuşuluyor. Son olarak Grazia İtalya dergisine kapak olan oyuncu Hande Erçel özel hayatı ile ilgili konuştu. Erçel, dergiye verdiği röportajda en büyük hedeflerinden birini paylaştı. Hande Erçel'in en büyük hedefi...
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıllık aşkı eylül başında sona ermişti. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği için ilişkinin bittiği iddia edilmişti. Ayrılığa dair asla konuşmayan Erçel tüm dikkatini kariyerine verdi.
'Aşk ve Gözyaşı' dizisiyle ekranlara dönen Erçel, Grazia İtalya dergisine verdiği röportajla adından söz ettirdi.
"ŞÖHRET BASKI DEĞİL SORUMLULUK"
Özel bir çekim gerçekleştiren dergi, oyuncuyu yeni sayısının kapağına taşıdı. Erçel, dergideki röportajında hakkında merak edilenleri anlattı. İşte röportajdan öne çıkan bölümler:
Ailenizde hayat seçimlerinizde ve kariyerinizde size en çok ilham veren kimdi?
Annem her zaman en büyük destekçim oldu. Şimdi bile, gökyüzünden beni izlediğini biliyorum ve bana rehberlik ettiğini ve ihtiyacım olan cevapları gönderdiğini hâlâ hissedebiliyorum.