Hande Erçel yeğeni Mavi hakkında paylaştı! 'Şöhretimin hiç önemi yok'
Kariyeri ve güzelliğiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Hande Erçel, bu kez teyzeliğiyle dikkat çekti. Yeğeni Mavi ile olan samimi paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi gören Erçel, yeğenine olan düşkünlüğünü anlattı.
Son yıllarda yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren oyuncu Hande Erçel, ekranların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, yalnızca oyunculuk performansıyla değil, günlük yaşamından paylaştığı kareler, katıldığı davetler ve özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.
Özellikle sosyal medyayı aktif bir şekilde kullan ünlü oyuncu, her paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alıyor. Güzel oyuncu son olarak katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu.
Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi'ye olan düşkünlüğünü anlattı.
Ünlü oyuncu, "Teyzelik görevini severek yapıyorum. Keşke her günümü onunla geçirebilsem. Ben Mavi ile birlikteyken sadece teyzeyim. Şöhretimin hiç önemi yok. Mavi ne isterse sadece onu yapıyorum" dedi.