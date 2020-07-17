Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan şaşırtan karar! Merve Boluğur notu olay
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın evlenmesi bekleniyordu ki şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Çift, yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerine son noktayı koydu. Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un instagramdaki neşeli hali de buna yoruldu. Yazdığı bir not da olay oldu.
Yakın zamanda evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini bitirdi. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftin ilişkilerinde son zamanlarda sürekli olarak bir küs bir barışık oldukları söylentileri dilden dile yayıldı.
Yaklaşık 3 yıldır beraber olan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çiftinin dost kalarak ayrıldıkları öğrenildi. Ünlü çift, aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, Hande Erçel'in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı. Ayrılık sonrası ikilinin sosyal medyasına bakan takipçileri Hande Erçel'in ilişkilerine dair fotoğrafları kaldırdığı görülürken Dalkılıç'ın henüz bu tarz bir harekette bulunmadığını gördü.
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Zor günleri atlatan Hande Erçel, Murat Dalkılıç ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. Ayrılık sonrası ikilinin sosyal medyasına bakan takipçileri Hande Erçel'in ilişkilerine dair fotoğrafları kaldırdığı görülürken Dalkılıç'ın henüz bu tarz bir harekette bulunmadığını gördü.Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılığı sonrası gözler ünlü popçunun eski eşi Merve Boluğur'a çevrildi.
Merve Boluğur'un notu: Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un arkadaşına yazdığı "Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?" sözlerine takipçileri "Şen kahkahalarının ve neşeli hallerinin sırrı ortaya çıktı, rüyan gerçek oldu" diye takıldı.