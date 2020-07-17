Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan şaşırtan karar! Merve Boluğur notu olay

Yaklaşık 3 yıldır beraber olan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çiftinin dost kalarak ayrıldıkları öğrenildi. Ünlü çift, aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, Hande Erçel'in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı. Ayrılık sonrası ikilinin sosyal medyasına bakan takipçileri Hande Erçel'in ilişkilerine dair fotoğrafları kaldırdığı görülürken Dalkılıç'ın henüz bu tarz bir harekette bulunmadığını gördü.