Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan şaşırtan karar herkes ne olduğunu merak etti

Yakın zamanda evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini bitirdi. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftin ilişkilerinde son zamanlarda sürekli olarak bir küs bir barışık oldukları söylentileri dilden dile yayıldı.