Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan şaşırtan karar herkes ne olduğunu merak etti
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın evlenmesi bekleniyordu ki şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Üstelik çift, yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerine son noktayı koydu.
Yakın zamanda evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini bitirdi. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftin ilişkilerinde son zamanlarda sürekli olarak bir küs bir barışık oldukları söylentileri dilden dile yayıldı.
Yaklaşık 3 yıldır beraber olan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çiftinin dost kalarak ayrıldıkları öğrenildi. Ünlü çift, aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, Erçel'in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı.
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Zor günleri atlatan Erçel, Dalkılıç ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.
Peki, Hande Erçel kimdir?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.