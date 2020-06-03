Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizisi FOX TV Sen Çal Kapımı fragmanı yayımlandı
FOX TV'de yayımlanacak olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde olduğu dizi Sen Çal Kapımı'nın fragmanı yayımlandı.
Sosyal medyada konusu nedeniyle tartışmalara neden olan Sen Çal Kapımı dizisinin tanıtım fragmanı yayımlandı. Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı güçlü oyuncu kadrosuyla Haziran ayında FOX TV izleyicisiyle buluşacak.
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı dizi Sen Çal Kapımı'nın izleyiciyle buluşması için artık gün sayılıyor. Konusu itibariyle oldukça sıradan bulunan dizide Hande Erçel'in hayat verdiği Eda Yıldız, hayattaki tüm ümitlerini eğitimine bağlayan bir genç kız.
Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan Bolat karakterine hayat veren Kerem Bürsin ise Hande Erçel'in hayat verdiği Eda Yıldız karakterinin yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan isim.
Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır.