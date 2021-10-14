Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e zorunlu ayrılık! ABD'ye gitmeye hazırlanırken...

Geçtiğimiz aylarda Amerika'da eğitim almak istediğini söyleyen 27 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'e Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı 34 yaşındaki meslektaşı ve sevgilisi Kerem Bürsin eşlik edecekti. Aşkını Amerika'da yalnız bırakmayan Bürsin, hem tatil yapacak hem de ailesini ziyaret edecekti. Ancak son anda işler değişti.