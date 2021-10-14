Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e zorunlu ayrılık! ABD'ye gitmeye hazırlanırken...
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel'in Amerika'da eğitim almak istediğini söylemesi üzerine hem de ABD'deki ailesini ziyaret etmek için hazırlık yaparken seyahatini mecburen askıya aldı. İşte nedeni...
Geçtiğimiz aylarda Amerika'da eğitim almak istediğini söyleyen 27 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'e Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı 34 yaşındaki meslektaşı ve sevgilisi Kerem Bürsin eşlik edecekti. Aşkını Amerika'da yalnız bırakmayan Bürsin, hem tatil yapacak hem de ailesini ziyaret edecekti. Ancak son anda işler değişti.
ABD'ye gitmek için hazırlıklara başlamışken, İspanya'da düzenlenecek moda şovundan davet gelince Kanarya Adaları'na gitmeye karar veren yakışıklı oyuncu bir süre sevgilisinden de ayrı kalacak.
Gelen bir sürpriz davet üzerine Bürsin planını değiştirmek durumunda kaldı. Kanarya Adaları’nın en büyüğü olan Gran Canaria’nın turizm imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Sweem Week mayo defilesine Türk aktör Kerem Bürsin katılacak.
Gran Canaria adasının uluslararası imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Yüzme Haftası etkinliği 21-24 Ekim tarihleriarasında Maspalomas'taki (Gran Canaria) Expomeloneras salonunda gerçekleştirilecek.