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Hande Erçel ve Kenan Doğulu kardeşlerinden İnstagram'ı şaşırtan 'aile çekimi'

Hande Erçel ve Kenan Doğulu kardeşlerinden İnstagram'ı şaşırtan 'aile çekimi'

Şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Hande Erçel, Magnet Quarterly adlı lüks yaşam ve kültür dergisinin ilk sayısı için gerçekleşen özel çekimde birbirinden renkli pozlar verdi. Erçek ve Doğulu kardeşlerin daha önce magazin basınında da herhangi bir dostluk haberine şahit olmayan sosyal medya kullanıcıları, bu çekime 'Ne alaka' yorumunu yaparken, öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları sadece çekim için bir araya gelselerde Erçel ve Doğulu kardeşlerin iyi bir sinerj oluşturduğu yorumunu yaptı.

Hande Erçel ve Kenan Doğulu kardeşlerinden İnstagram'ı şaşırtan 'aile çekimi'

Kenan Doğulu, kardeşleri Ozan Doğulu ve Canan Doğulu ile objektif karşısına geçerken, Hande Erçel de ablası Gamze Erçel’le birlikte Bodrum’da objektife poz verdi.

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Hande Erçel ve Kenan Doğulu kardeşlerinden İnstagram'ı şaşırtan 'aile çekimi'

Selim Can Çelik ve İrem Bakiç’in genel yayın yönetmenliğinde hazırlanan derginin ‘aile’ temalı sayısı için kamera karşısına geçen ünlü isimler, dergide "Erçeller" ve "Doğulular" olarak lanse edildi.

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Hande Erçel ve Kenan Doğulu kardeşlerinden İnstagram'ı şaşırtan 'aile çekimi'

Doğulu ve Erçel ailesinin birlikte verdikleri poz derginin kapağına taşındı. 

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Hande Erçel ve Kenan Doğulu kardeşlerinden İnstagram'ı şaşırtan 'aile çekimi'

Derginin ilk sayısında Pelin Akil-Anıl Altan ile ikiz kızları Lina ve Alin’le, Esra Dermancıoğlu ve kızı Refia ile yapılan özel çekimler de yer aldı.

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