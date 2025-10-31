Hande Erçel ve David Beckham aynı projede! Ünü sınırları aşıyor...
Oyuncu Hande Erçel'in oyunculuğu sınırları çoktan aşmıştı. Ancak iş ortaklıkları da giderek konuşulmaya başladı., İngiliz futbol efsanesi David Beckham ile özel bir tanıtım filmi projesinde bir araya geldi.
YENİ BİR AYRILIK YAŞAMIŞTI
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıllık aşkı eylül başında sona ermişti. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği için ilişkinin bittiği iddia edilmişti. Ayrılığa dair asla konuşmayan Erçel tüm dikkatini kariyerine verdi.
'Aşk ve Gözyaşı' dizisiyle ekranlara dönen Erçel, geçen günlerde de İngiliz futbol efsanesi David Beckham ile Katar'ın tanıtım reklam filminde yer aldı.
Katar Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım filminin çekimleri Hamad Havalimanı'nda tamamlandı.