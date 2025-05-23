Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile poz verip paylaştı! Güzel oyuncu siyahlar içinde göz kamaştırdı
|
Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı uzun süredir aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten yeni fotoğraf karesi geldi. Hande Erçel Hakan Sabancı ile poz verip sosyal medyada paylaştı. Erçel'in paylaşımına yorum yağdı.
Son olarak 78'inci Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, dün Türkiye'ye döndü. Kıyafetleriyle festivale damga vuran ünlü isim, son paylaşımıyla gündem oldu.
14
Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, yeni fotoğraflar yayınladı.
24
Siyah kombini çok beğenilen Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile verdiği pozu da paylaştı.
34
31 yaşındaki Hande Erçel'in gün batımında çektiği karelere binlerce beğeni ve "Nasıl güzelsin", "Muhteşemsin", "İyi ki varsın" gibi yorumlar geldi.
44