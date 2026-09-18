Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Yeni imajına yorumu olay

REKLAM FİLMİ İÇİN SARIŞIN OLDU

Güzelliği ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu kez sarı saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı. Reklam çekimi için platin sarı saç kullanan oyuncunun yeni imajı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.