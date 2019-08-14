Hande Erçel o kişiyi affetmedi! 'Bazlama surat' davası açtı

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Soruşturmada; Erçel'e kafayı takan kişinin 23 yaşındaki Alp K. olduğu belirlendi. Erçel; Alp K.'nın paylaşımlarının kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek bu içeriklere erişim yasağı konulmasını talep etti. Mahkeme, erişim yasağı talebini kabul etti.



