Hande Erçel o kişiyi affetmedi! 'Bazlama surat' davası açtı

Hande Erçel o kişiyi affetmedi! 'Bazlama surat' davası açtı

Hande Erçel, sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp ''Bazlama surat'' yorumları yapan takipçisini affetmedi. Güzel oyuncu o kişiye dava açtı, uzlaşmayı da reddetti.

Hande Erçel o kişiyi affetmedi! 'Bazlama surat' davası açtı - Sayfa 1

Son olarak Halka dizisinde rol alan Hande Erçel, sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapan takipçiden davacı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Erçel; ısrarla kendisiyle uğraşan, fiziksel özelliklerini aşağılayan ve çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini iddia ettiği kişinin cezalandırılmasını istedi.

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Hande Erçel o kişiyi affetmedi! 'Bazlama surat' davası açtı - Sayfa 2

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Soruşturmada; Erçel'e kafayı takan kişinin 23 yaşındaki Alp K. olduğu belirlendi. Erçel; Alp K.'nın paylaşımlarının kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek bu içeriklere erişim yasağı konulmasını talep etti. Mahkeme, erişim yasağı talebini kabul etti.

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Hande Erçel o kişiyi affetmedi! 'Bazlama surat' davası açtı - Sayfa 3

İfadesi alınan Alp K.; suçlamaları reddederken, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildi. Ancak Erçel, takipçisiyle uzlaşmadı. 

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Hande Erçel o kişiyi affetmedi! 'Bazlama surat' davası açtı - Sayfa 4

Erçel'in huzurunu bozduğu gerekçesiyle Alp K. hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

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