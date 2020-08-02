Hande Erçel Murat Dalkılıç neden ayrıldı ortaya çıktı Kerem Bürsin'le öpüşmesi olaydı!
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in 3 yıllık ilişkilerini neden sonlandırdıkları ortaya çıktı, ayrılığın sır perdesi aralandı. Kerem Bürsin ile dizi için uzun uzun öpüşmesinin ayrılığa neden olduğu söylenmişti.
Murat Dalkılıç'ın Merve Boluğur ile ayrılmasının ardından beraber olduğu ve 3 sene boyunca mutlu bir beraberlik yaşadığı Hande Erçel ile ayrılması herkesi şoke etti. Evlenmeleri beklenen çiftin neden ayrılık kararı aldığı ise herkesin merak konusu oldu.
Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin ayrılıkları hayranlarını da üzdü. Birçok kişi ayrılığın nedenini araştırırken sonunda sır perdesi aralandı. Takvim'in haberine göre, yeni bir diziye başlayan Hande Erçel, anne olmanın kariyerine olumsuz etki yapabileceğini düşündü.
Her fırsatta baba olmak isteğini dile getiren Murat Dalkılıç'ın, Hande Erçel'den beklediği yanıtı alamadığı dileden dile yayılmaya başladı.
Hande Erçel'in, sevgilisine, "Evlenelim ama birkaç yıl daha anne olmayı düşünmüyorum" dediği öne sürüldü. Bu sözler üzerine Murat Dalkılıç'ın hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.