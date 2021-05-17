Hande Erçel mavi mayolu kombinin fiyatıyla dudak uçuklattı pozları efsane!
Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel'in Maldivler pozları Instagram'ı sallamaya devam ediyor. Mavi mayolu haline harcadığı para ise dudak uçuklattı.
Sen Çal Kapımı adlı dizide tanışıp arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin magazin gündeminde ilişkileriyle hala konuşuluyor. Her fırsatta ''Arkadaşız'' diyen ikili, Maldivler tatili dönüşü yakayı ele verdi. Aşkları üzerine konuşmaktan çekinen ikiliden Hande Erçel ise hala Maldivler pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.
Maldivlerden dönünce aşkları ifşa olan ikili, artık aşk pozlarını Instagram'dan yayımlıyor. Beraber geçirdikleri tatildeki pozlarını da sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyorlar. En çok Hande Erçel'in yeni paylaştığı fotoğraflar olay yaratıyor.
Hande Erçel, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği Maldivler tatilinden döndü ama adadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.
Sevgilisi ile birlikte reklam karşılığında tatili bedavaya getirdikleri söylenen 27 yaşındaki güzelin, üzerindekilerin fiyatları el yakan cinsten.