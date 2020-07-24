Hande Erçel Kerem Bürsin öpüşmesini sızdıran çalışan kovuldu sert uyarı geldi
Sen Çal Kapımı dizisi için uzun uzun öpüşmeleriyle olay olan Hande ERçel ve Kerem Bürsin'in vidosunu çekerek, basına sızdıran elemanın işine son verildi.
FOX TV ekranlarının yeni, sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, her hareketleriyle olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise diziden sızan bir sahne kriz çıkardı.
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Geçen hafta dizinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in öpüşme sahneleri çekildi.
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Dizi için uzun uzun öpüşmek zorunda kalan ikiliyi o anlarda bir çalışan video kayda aldı.
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Senaryo gereği samimi görüntüler çizen ikilinin setten videosunu da dizinin teknik ekibindeki bir çalışan sosyal medyadan yayınladı.
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