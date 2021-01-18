Hande Erçel karda sütyenle önce paylaştı sonra sildi şortuyla pozu da olaydı
İSTANBUL'da yağan kar Sen Çal Kapımı başrolü Hande Erçel'i sevinçten havalara uçurdu. Spor sütyeniyle kendisini bahçeye attı.
FOX TV'nin fenomen dizisi Sen Çal Kapımı'da oynayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, gündemden düşmüyor. Aşk yaşadıkları iddialarıyla sıklıkla magazin gündeminde konuşulan ikilinin sosyal medya paylaşımları da hayranları tarafından sıkı takipte.
Hal böyle olunca hiçbir paylaşım gözlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz gün Sen Çal Kapımı oyuncusunun Instagram'da fotoğraf paylaşmasındaki ayrıntının kimsenin gözünden kaçmamıştı. Erçel'in son paylaşımı da silse de olay yarattı.
Hande ve Kerem'in fazla yakın oldukları fotoğrafın dedikodusu henüz son bulmamışken Erçel, İstanbul'a kar yağmasıyla paylaştığı fotoğraflarla konuşulmaya başlandı.
İlk olarak Instagram hesabından şortuyla karda eğlendiği anları paylaşan Erçel, ardından yaptığı paylaşımla birçok yorum aldı.