Hande Erçel ile yollarını ayırmıştı! Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor?

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, yaklaşık üç yıl süren ilişkilerini 2025 yılında noktalamıştı. Evlilik beklenen çiftin ayrılığı herkesı şaşırtırken, üçüncü kişi iddiaları da ortaya atılmış ancak Sabancı tarafından net bir şekilde yalanlanmıştı. Ayrılık sonrası Sabancı'nın özel hayatı mercek altında kalmaya devam ediyor.