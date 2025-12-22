Hande Erçel ile yollarını ayırmıştı! Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor?
Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile oyuncu Rabia Soytürk'ün yakınlaştığı yönündeki iddialar, sosyal medyayı ve gündemi salladı. Hande Erçel ile sürpriz şekilde sona eren uzun ilişkisinin ardından Sabancı'nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anıldı! Son olarak Sabancı'nın DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ve Mahmut Orhan, Hakan Sabancı'yı takipten çıkarmıştı.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, yaklaşık üç yıl süren ilişkilerini 2025 yılında noktalamıştı. Evlilik beklenen çiftin ayrılığı herkesı şaşırtırken, üçüncü kişi iddiaları da ortaya atılmış ancak Sabancı tarafından net bir şekilde yalanlanmıştı. Ayrılık sonrası Sabancı'nın özel hayatı mercek altında kalmaya devam ediyor.
HAKAN SABANCI İLE RABİA SOYTÜRK AŞK MI YAŞIYOR?
Son iddialara göre, Hakan Sabancı bir süredir başarılı oyuncu Rabia Soytürk ile flört ediyor.
Snob Magazin'in haberine dayandırılan söylentilerde, ikilinin Anadolu Yakası'nda bir mekanda birden fazla kez buluştuğu ve son haftalarda yakınlaştıkları öne sürülüyor. Bu gelişme, "Hakan Sabancı yeni sevgili mi buldu?" sorusunu akıllara getiriyor.