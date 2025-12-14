Hande Erçel ile Onur Güvenatam aşkı nasıl başladı? Hakan Sabancı'ya misilleme

BÖYLE ŞEYLER KISMET

Hande Erçel, Onur Güvenatam’la ilgili sorular karşısında “Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde inşallah konuşuruz” dedi. Oyuncu, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını itiraf etti: “Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki. Tanımayayım mı ben kimseyi? Herkes bir dursun, bir beklesin mi yargılamadan önce? Kısmet diyorum. Böyle şeyler kısmet.”Yapımcı Onur Güvenatam ve oyuncu Hande Erçel’in ilişkisi Londra’da başladı.