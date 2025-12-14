Hande Erçel ile Onur Güvenatam aşkı nasıl başladı? Hakan Sabancı'ya misilleme
Hakan Sabancı ile ilişkisini noktalayan Hande Erçel son olarak yapımcı Onur Güvenatam’la yeni bir ilişkiye başladığı iddiasıyla gündeme geldi. Geçtiiğimiz günlerde havalimanında görüntülenen ünlü oyuncu, aşk iddiasını yalanlamadı. Peki Hande Erçel-Onur Güvenatam aşkı nasıl başladı? Sayit Durmaz'ın haberi...
Cemiyet dünyasının gözde bekârlarından Hakan Sabancı’yla 3 yıl süren ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona eren Hande Erçel, OGM Pictures’ın sahibi yapımcı Onur Güvenatam’la yeni bir ilişkiye başladığı iddiasıyla gündeme geldi.
Önceki gün Londra dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen ünlü oyuncu, aşk iddiasını yalanlamadı.
BÖYLE ŞEYLER KISMET
Hande Erçel, Onur Güvenatam’la ilgili sorular karşısında “Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde inşallah konuşuruz” dedi. Oyuncu, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını itiraf etti: “Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki. Tanımayayım mı ben kimseyi? Herkes bir dursun, bir beklesin mi yargılamadan önce? Kısmet diyorum. Böyle şeyler kısmet.”Yapımcı Onur Güvenatam ve oyuncu Hande Erçel’in ilişkisi Londra’da başladı.
EĞİTİM İÇİN GİTTİM
Bir süredir Londra’da Onur Güvenatam’la vakit geçirdiği konuşulan Hande Erçel, şehirde eğitim için bulunduğunu ve yakında yeniden gideceğini de açıkladı: “Eğitim için gittim. Hem dil eğitimi alıyorum hem de işimle ilgili workshop’lara katılıyorum. Reklam çekimi için geri geldim, tekrar gideceğim.”