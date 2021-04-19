Hande Erçel ile Kerem Bürsin baş başa tatilde! Hayranları ikiliyi böyle yakaladı

FOX TV'deki Sen Çal Kapımı dizisinin iki başrolü Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizileri yayımlandığından beri ikilinin aşk yaşadıkları iddia ediliyor. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı ikili ise sürekli olarak bu aşk iddiasını yalanladı. Fakat geçtiğimiz günlerde kafaları karıştıran açıklamalar yaptılar.