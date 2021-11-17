Hande Erçel 'dünyanın en çekici kadınları 2021' listesinde!

IMDb, 2021 yılının “28-30 yaş arası en çekici kadınlar” listesini açıkladı. Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu ve model Kate Upton’ın birinci olduğu listede, Hande Erçel ikinci sırada yer aldı. Güzel oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz aylarda da ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World tarafından 2020'nin en güzel yüzüne sahip 100 ismin içinden birinci seçilmişti. Oylamada ünlü oyuncu Hande Erçel 'dünyanın en güzel kadını' ilan edilmişti.