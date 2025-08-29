Hande Erçel aşk acısı yaşarken Hakan Sabancı'nın neşeli hali dikkat çekti!

Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı, sosyal medyada beklenmedik bir yükseliş yaşadı. Ayrılığın ardından Sabancı'nın Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede yaklaşık 40 bin kişi arttı. Bu dikkat çekici artış, Sabancı'nın dijital dünyadaki etkisini ve yeniden bekar statüsünün getirdiği ilgiyi gözler önüne serdi.