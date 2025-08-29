Hande Erçel aşk acısı yaşarken Hakan Sabancı'nın neşeli hali dikkat çekti!
3 Yıllık birlikteliğin ardından ayrılan Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medya paylaşımları ile gündem oluyor. Yeni dizisinin çekimlerinde üzgün ve kimseyle görşmediği konuşulan Hande Erçelin aksine Hakan Sabancı gece arkadaşları ile eğlenirken görüntülendi. Üstelik Instagram'da artan takipçi sayısı dikkatlerden kaçmadı.
Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı, sosyal medyada beklenmedik bir yükseliş yaşadı. Ayrılığın ardından Sabancı'nın Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede yaklaşık 40 bin kişi arttı. Bu dikkat çekici artış, Sabancı'nın dijital dünyadaki etkisini ve yeniden bekar statüsünün getirdiği ilgiyi gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandıran çift, Instagram'da birlikte oldukları tüm fotoğrafları karşılıklı olarak silerek ayrılığı resmen ilan etmişti. Bu hamle, "ayrılık kesinleşti" yorumlarına neden olurken, gözler Hakan Sabancı'nın sosyal medya hesabına çevrildi.
Ayrılığın ardından genç iş insanı, geçtiğimiz akşam arkadaş grubuyla birlikte eğlenirken görüntülenmişti. Neşeli halleriyle dikkat çeken Sabancı'nın moralinin yüksek olduğu gözlemlendi. Takipçi artışı ve sosyal medya ilgisi ise, bu yeni dönemin ilk etkileri olarak değerlendirildi.
SETTE KARAVANDAN ÇIKMIYOR İDDİASI
Hande Erçel Barış Arduç ile rol aldığı projeler nedeniyle eleştirilmişti. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın arasının bu projeler sonrası kötü olduğğu konuşuldu. Arzu Sabancı'nın da etkisi ile çiftin ayrıldığı gnlerdir konuşuluyor.