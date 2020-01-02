Hande Erçel ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi ile ilk pozunu paylaştı!
Ünlü oyuncu Hande Erçel ablası Gamze Erçel2in doğum yapmasıyla teyze oldu. Erçel, yeğeniyle ilk pozunu sosyal medyadan yayımladı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'yi doğurmasıyla teyzelik duygusunu tattı. Teyze olan güzel oyuncu sosyal medya hesabından yeğeniyle ilk pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.
Gamze Erçel bebeği Aylin Mavi'yi yaklaşık iki hafta önce dünyaya gözlerini açtı. İlk kez teyze olma duygusunu tadan oyuncu Hande Erçel ablasını yanından bir an olsun ayrılmıyor.
Teyze olan Hande Erçel, yeğeniyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. Aylin Mavi ile bu karesini "Mavi'si" notuyla takipçileriyle paylaştı. Erçel'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.
Öte yandan bebeğin yüzünü göstermeyen Erçel, geçtiğimiz günlerde yeğeninin elini tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından "Teyzelik" notuyla yayımladı.