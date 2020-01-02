Hande Erçel ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi ile ilk pozunu paylaştı!

Teyze olan Hande Erçel, yeğeniyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. Aylin Mavi ile bu karesini "Mavi'si" notuyla takipçileriyle paylaştı. Erçel'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.