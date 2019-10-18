Hande Doğandemir'in kapalı köprü sitemi polisin cevabına çok kızdı

Polis tarafından ikna edilmeye çalışan intihar girişimcisi, elindeki silahı denize atarak teslim olduğu sıralarda Hande Doğandemir de set çıkışı evinin yolunu tutmak için girdiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapalı olduğunu son anda öğrendi.