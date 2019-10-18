Hande Doğandemir'in kapalı köprü sitemi polisin cevabına çok kızdı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün intihar girişimi nedeniyle kapalı olduğu esnada evine dönmeye çalışan Hande Doğandemir, polisin cevabına sitem etti.
Dün akşam İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasına giden bir kişi otomobilini yolun ortasında bırakarak elindeki silahla intihar girişiminde bulununca araçların köprülerin geçişi engellenmiş oldu. Olay anında bölgeye çok polis ekibi sevk edilirken, köprü güvenlik açısından çift yönlü kapatıldı.
Polis tarafından ikna edilmeye çalışan intihar girişimcisi, elindeki silahı denize atarak teslim olduğu sıralarda Hande Doğandemir de set çıkışı evinin yolunu tutmak için girdiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapalı olduğunu son anda öğrendi.
Köprünün kapalı olduğunu fark ettiği anda nedenini öğrenmek istedi ancak orada bulunan görevliden ‘Öğrenmek zorunda değilsiniz’ yanıtını alınca Twitter hesabından tepki dolu bir paylaşımda bulundu.
İşte Hande Doğandemir'in sitem dolu paylaşımları...
''Tam şu an Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isterken birinci köprünün kapalı olduğunu tam köprüye girerken öğreniyoruz ve orada görevli(!) birine ‘neden geçemiyoruz?’ diye sorduğumuzda ‘geçemezsiniz öğrenmek zorunda değilsiniz’ cevabını alıyoruz! İnanılmaz gerçekten inanılmaz!''