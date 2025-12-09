Hande Doğandemir'den müstakbel eşi ile doğum günü paylaşımı...
Başarılı oyuncu Hande Doğandemir, hem yeni yaşını kutladığı hem de aşkını ilan ettiği özel bir paylaşım yaptı. 40. yaşına giren ünlü oyuncu, mimar sevgilisi Emre İzer ile ilk kez birlikte fotoğraf yayımlayarak sosyal medyada gündem oldu.
‘Güneşi Beklerken’, ‘Hayatımın Aşkı’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’, ‘Yüzleşme’ ve son olarak ‘Taş Kağıt Makas’ gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Doğandemir, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında.
2024 yılında aşk yaşamaya başladığı Emre İzer ile kısa bir ayrılık döneminin ardından barışan Doğandemir, ilişkilerini yeniden güçlendirmişti.
40 yaşındaki başarılı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi aldığını doğrulamış;
“Her şey yolunda. Hiç saklamadığım, çok güzel giden bir ilişkim var. Tarih belli değil, seneye havalar güzelleşince bakacağız. Çok duygulandım, sade ve sadece bizim aramızda kalan bir andı.” sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.