Hande Doğandemir tek taş yüzüğü ile paylaştı! Ortalık karıştı...

2024'te mimar Emre İzer ile başlayan ilişki, kısa bir ayrılık sonrası yeniden alevlendi. Hande Doğandemir, barışma haberlerini doğrulayarak "Keyfimiz yerinde, her şey yolunda" demişti. Bu yüzüklü fotoğraf, çiftin evlilik yolunda olup olmadığını sorgulatıyor.