Hande Doğandemir tek taş yüzüğü ile paylaştı! Ortalık karıştı...
Hande Doğandemir, Instagram'da paylaştığı tek taş yüzük fotoğrafıyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Parmağındaki parıltılı yüzük, "Hande Doğandemir evleniyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı. Ünlü oyuncu, bu gizemli paylaşımıyla magazin dünyasını hareketlendirdi.
2024'te mimar Emre İzer ile başlayan ilişki, kısa bir ayrılık sonrası yeniden alevlendi. Hande Doğandemir, barışma haberlerini doğrulayarak "Keyfimiz yerinde, her şey yolunda" demişti. Bu yüzüklü fotoğraf, çiftin evlilik yolunda olup olmadığını sorgulatıyor.
'Güneşi Beklerken', 'Hayatımın Aşkı', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve son olarak 'Kıskanmak' dizileriyle tanınan 39 yaşındaki Hande Doğandemir, hem ekranlarda hem aşk hayatında dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımı, "Hande Doğandemir ilişki durumu" aramalarını patlattı.
EVLENİYOR MU?
Paylaşımın altına yağan yorumlar arasında "Bu evlilik sinyali mi?" öne çıkıyor. Hande Doğandemir'in yüzüklü eli, ünlüler dünyasında yeni bir dedikodu fırtınası estirdi. Takipçiler, ünlü oyuncunun sıradaki adımını merakla bekliyor.
Hande Doğandemir'in bu kafa karıştırıcı paylaşımı, 10 Kasım 2025'te magazin haberlerini domine etti.