Hande Baladın Onuralp Bitim'den kötü haber! Tüm hesaplarından sildiler

Hande Baladın Onuralp Bitim'den kötü haber! Tüm hesaplarından sildiler

Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in ayrıldığı öne sürülürken ikilinin sosyal medya hesaplarındaki değişiklik dikkat çekti. Taraflar iddiaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Serap Aydoğan
Serap Aydoğan
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Hande Baladın Onuralp Bitim'den kötü haber! Tüm hesaplarından sildiler - Resim: 1

Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in ayrıldığı öne sürülürken ikilinin sosyal medya hesaplarındaki değişiklik dikkat çekti. Taraflar iddiaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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Hande Baladın Onuralp Bitim'den kötü haber! Tüm hesaplarından sildiler - Resim: 2

Fenerbahçe Tarfin’de oynayan milli basketbolcu Onuralp Bitim ile Fenerbahçe Medicana’da forma giyen milli voleybolcu Hande Baladın’ın ayrıldığı konuşuluyor.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyaya yansıyan haberlerde milli basketbolcu Onuralp Bitim ve milli voleybolcu Hande Baladın’ın Bağdat Caddesi’nde el ele gezdiği belirtilmişti.

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Hande Baladın Onuralp Bitim'den kötü haber! Tüm hesaplarından sildiler - Resim: 3

Bir süre sonra ikilinin sevgili olduğu magazin muhabirlerince görüntülenmişti.

Ayrıca ikili birbirlerinin maçlarını izlerken maç sonlarında da birlikte görüntü vermişti.

Sosyal medyaya yansıyan yeni bilgilere göre Onuralp Bitim ve Hande Baladın çiftinin ayrıldığı öne sürüldü.

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Hande Baladın Onuralp Bitim'den kötü haber! Tüm hesaplarından sildiler - Resim: 4

kilinin birbirini hem Instagram’dan hem de X(eski adıyla Twitter’dan) takipten çıkardığı görüldü.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim’in ayrılığına ilişkin ise ikiliden bir açıklama gelmedi.

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Hande Baladın Onuralp Bitim