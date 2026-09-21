Hande Baladın Onuralp Bitim'den kötü haber! Tüm hesaplarından sildiler
Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in ayrıldığı öne sürülürken ikilinin sosyal medya hesaplarındaki değişiklik dikkat çekti. Taraflar iddiaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in ayrıldığı öne sürülürken ikilinin sosyal medya hesaplarındaki değişiklik dikkat çekti. Taraflar iddiaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Fenerbahçe Tarfin’de oynayan milli basketbolcu Onuralp Bitim ile Fenerbahçe Medicana’da forma giyen milli voleybolcu Hande Baladın’ın ayrıldığı konuşuluyor.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medyaya yansıyan haberlerde milli basketbolcu Onuralp Bitim ve milli voleybolcu Hande Baladın’ın Bağdat Caddesi’nde el ele gezdiği belirtilmişti.
Bir süre sonra ikilinin sevgili olduğu magazin muhabirlerince görüntülenmişti.
Ayrıca ikili birbirlerinin maçlarını izlerken maç sonlarında da birlikte görüntü vermişti.
Sosyal medyaya yansıyan yeni bilgilere göre Onuralp Bitim ve Hande Baladın çiftinin ayrıldığı öne sürüldü.
kilinin birbirini hem Instagram’dan hem de X(eski adıyla Twitter’dan) takipten çıkardığı görüldü.
Hande Baladın ve Onuralp Bitim’in ayrılığına ilişkin ise ikiliden bir açıklama gelmedi.